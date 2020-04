Rapina aggravata e lesioni, 22enne arrestato a Porta Capuana (Di mercoledì 22 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ieri pomeriggio a Porta Capuana un uomo è stato aggredito e Rapinato del cellulare da due persone; in quel momento, una pattuglia dell’ Ufficio Prevenzione Generale, in servizio per il controllo del territorio, ha udito le urla della vittima ed è riuscita a bloccare uno dei due Rapinatori mentre l’altro si è dato alla fuga. Un 22enne del Mali è stato arrestato per Rapina aggravata e lesioni personali e sanzionato per aver violato le norme finalizzate a contenere il contagio da Covid19. Inoltre, nello stesso pomeriggio, gli agenti hanno rinvenuto in via Sant’Antonio Abate, occultati nella griglia di un deposito abbandonato, 25 involucri di hashish del peso complessivo di circa 88 grammi. L'articolo Rapina aggravata e lesioni, 22enne arrestato a Porta Capuana proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 Custodia cautelare per due minori autori di una rapina aggravata (Di mercoledì 22 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ieri pomeriggio aun uomo è stato aggredito eto del cellulare da due persone; in quel momento, una pattuglia dell’ Ufficio Prevenzione Generale, in servizio per il controllo del territorio, ha udito le urla della vittima ed è riuscita a bloccare uno dei duetori mentre l’altro si è dato alla fuga. Undel Mali è statoperpersonali e sanzionato per aver violato le norme finalizzate a contenere il contagio da Covid19. Inoltre, nello stesso pomeriggio, gli agenti hanno rinvenuto in via Sant’Antonio Abate, occultati nella griglia di un deposito abbandonato, 25 involucri di hashish del peso complessivo di circa 88 grammi. L'articoloproviene da Anteprima24.it.

Dovrà scontare in carcere 3 anni di reclusione per una rapina aggravata commessa il 25 gennaio 2019, presso un bar del posto. Nella circostanza, fu disarmato del coltello impugnato e arrestato in ...

