PS5 supporterà il Variable Rate Shading? Un ex sviluppatore della console spiega perché

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Xbox Series X, essendo pienamente compatibile con DirectX 12 Ultimate, supporterà il. Probabilmente il VRS sarà supportato anche da PlayStation 5, come suggerito da alcuni sviluppatori nelle ultime settimane, ma la funzionalità non è stata discussa molto. Secondo l'ex Principal Software Engineer, c'è una buona ragione dietro la mancanza di discussioni al riguardo.Sul suo profilo Twitter, Matt Hargett ha affrontato la questione, sottolineando quanto sia difficile parlarne perché il grado in cui aiuterà le prestazioni varierà non solo a seconda del gioco, ma probabilmente anche a seconda delle scene del gioco.Matt Hargett ha anche rivelato che ci sono molte cose che finora non sono emerse e che ci sono segreti ben custoditi.Leggi altro...