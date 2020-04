Il Papa | «Preghiamo per l’Europa I corrotti non sanno cos’è la luce»

Rvaticanaitalia : Nel gr ore 8 il #papa a Santa Marta: “In questo tempo c’è tanto silenzio. Si può anche sentire il silenzio. Che que… - Avvenire_Nei : #SantaMarta #PapaFrancesco: 'Preghiamo per i politici nei diversi Paesi, perché in questo momento di pandemia cerch… - Rvaticanaitalia : Nel gr h. 8, il #papa a Santa Marta: “In tale tempo nel quale è necessaria tanta unità tra noi, tra le nazioni, pre… - nuukeaw_771781 : RT @Rvaticanaitalia: Nel gr h. 8, il #papa a Santa Marta: “In tale tempo nel quale è necessaria tanta unità tra noi, tra le nazioni, preghi… - Primapressit : Papa Francesco: «preghiamo per l'unità dell'Europa» -

Papa Preghiamo Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Papa Preghiamo