Il delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso ex art 416 bis c p

(Di mercoledì 22 aprile 2020) di Paolo M. Storani - Un commento... d'autore a quattro mani sulla pronuncia della Cass. Pen., Sez. II, 29 novembre 2019 - 16 marzo 2020, n. 10255, frutto della collaborazione tra lo scrittore e giornalista Dott. Emilio Orlando ed il docente Avv. Leonardo Ercoli.Nell'introduzione che precede il magistrale contributo gli Autori delineano lo scenario criminale in cui nascono ed evolvono i fatti sui quali si sono pronunciati gli Ermellini di Piazza Cavour.Buona lettura con un fervido ringraziamento ai cari Amici Emilio e Leonardo per l'ambita preferenza. Ildiperdi416 bis c.p. tra "Littera legis" e giurisprudenza giuscreatrice. Il clan Fasciani di Ostia e le mafie non tradizionali ​ (Cass. pen., Sez. II, 29 novembre 2019 – 16 marzo 202...