Viabilità Roma Regione Lazio del 21-04-2020 ore 12 | 30

(Di martedì 21 aprile 2020) VIABILITÀ DEL 21 APRILEORE 12.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. PERCORRENDO LA STATALE CASSIA SI STA IN CODA A VITERBO TRA VIA DELL’OLMO E STRADA TOBIA NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA PROVINCIALE CANEPINESE SI RALLENTA NELLA LOCALITA CANEPINA ALL’ALTEZZA DI VIALE RIMEMBRANZE NELLE DUE DIREZIONI A CAPRANICA DI VITERBO RALLENTAMENTI SULLA PROVINCIALE VEJANESE TRA LARGO RIPOLI E LA STATALE CASSIA NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO LA STRADA PROVINCIALE ARIANA AD ARTENA TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI VIA CANNETOZZO NELLE DUE DIREZIONI SUL LITORALENO RALLENTAMENTI A COLLE ROMITRO ALL’ALTEZZA DI VIA DEI PLATANI NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRNENDO LA STATALE APPIA SUD A FONDI SI RALLENTA TRA VIAE VIA DELLA STAZIONE NELLE DUE DIREZIONI Servizio ...