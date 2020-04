Venezia 2020 confermata | «Collaborare con Cannes? Tutto è possibile | ma non ci sono

Leggi su vanityfair

(Di martedì 21 aprile 2020) Difficile prevedere cosa ci riserverà il futuro ma, nel dubbio, la Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia conferma il suo appuntamento annuale confidando che, prima di allora, la pandemia sarà ormai circoscritta, isolata, acquattata. Le date restano quelle che erano state stabilite fin dal principio: si inizia il 2 e si finisce il 12 settembre, dieci giorni che, si spera, potranno rappresentare una boccata d’aria fresca per il cinema, uno dei settori più colpiti dal coronavirus con perdite milionarie a seguito della chiusura delle sale e dell’uscita posticipata di molti film previsti per la primavera. Intanto il nuovo presidente della Biennale Roberto Cicutto descrive la nuova edizione della Mostra, la settantasettesima, come un’occasione per ripartire, l’inizio di una nuova opportunità. La parola d’ordine, almeno per il momento, è «semi-liberazione», perché è logico che anche l’evento lagunare subirà dei cambiamenti adattandosi alle direttive e al senso comune suggerito dall’era post-Covid-19. https://twitter.com/la_Biennale/status/1252178974781956096