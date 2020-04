Roma | prende a calci e pugni la compagna davanti a una bimba di 4 anni | arrestato 49enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 21 aprile 2020) E’ accaduto ieri sera in via Amico Aspertini. La vittima, aggredita e picchiata dal compagno, durante una lite per futili motivi, ha telefonato al 112 NUE chiedendo aiuto. Quando gli agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti e del commissariato Casilino, sono giunti sul posto, l’hanno trovata in lacrime, in stato di agitazione e con evidenti ecchimosi al volto. Ha raccontato ai poliziotti dell’aggressione subita da parte del compagno che, dopo averla strattonata, le aveva strappato la catenina che aveva al collo e non soddisfatto, aveva iniziato a colpirla ripetutamente consul tutto il corpo. Anche quando era caduta a terra, l’uomo aveva continuato con la sua ferocia, colpendola nonostante la presenza della piccola nipote di 4. Quando la vittima è riuscita a telefonare alle Forze dell’Ordine, l’uomo ...