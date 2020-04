O bag | lo shopping si fa in video-call

(Di martedì 21 aprile 2020) Se i negozi sono momentaneamente chiusi, questo non vuol dire non si possano fare i classici acquisti con i preziosi consigli di commessi e assistenti. O bag ha infatti deciso di andare incontro alle proprie clienti con una esperienza di shopping a distanza, ma coinvolgente.

valeriaragno : E comunque Alice, ma èpissibile che giri da giorni con Una shopping bag per fare la spesa al supermercato? Ma davve… - michelediloco : #Michelediloco ??Via del Leone 7?? #roma #italy… -

Ultime Notizie dalla rete : bag shopping

Amica

O bag sperimenta la via dell'e-branding. La label lancia l'iniziativa O bag live collection, per rimanere al fianco dei clienti, anche in un momento di lockdown. Se il tradizionale shopping in negozio ...Cinzia Macchi, designer del brand di borse eco-vintage Lamilanesa, ha deciso di dare il suo contributo, creando una borsa “limited edition” a favore degli ospedali del Gruppo San Donato, impegnati ...