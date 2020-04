Imprenditori e Partite Iva in piazza il 4 maggio per chiedere al Governo soluzioni

Leggi su 2anews

(Di martedì 21 aprile 2020) #IONONRIAPRO: Il 4nella capitale nessun imprenditore rialzerà la saracinesca, con evidenti e pericolose conseguenze sociali: milioni di disoccupati, economia ferma, tasse di ogni genere inevase. Siamo all’alba della FASE 2, ossia l’ipotetico ritorno alla normalità e, di conseguenza, la riapertura progressiva di alcune attività commerciali per rimettere in moto un’economia ormai prossima al collasso. In un clima di incertezze e preoccupazione, in cui neanche quanto stabilito dai continui Decreti emanati dalConte diventa concreto (vedi la cassa integrazione garantita per il 15 aprile e l’indennità INPS ancora non percepiti dai lavoratori; bonus INPS non riconosciuto neanche alle Partita Iva), Insieme UNITI, movimento apolitico e apartitico, riuniscedella ristorazione, dell’eventistica, della ...