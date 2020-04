Hugh Jackman e Ryan Reynolds: il video dove fanno pace (Di martedì 21 aprile 2020) Hugh Jackman e Ryan Reynolds, amici e “nemici per finta”. I due si sono sempre punzecchiati, nelle interviste e sui social. Nella vita i due attori davvero ottimi amici ma la finta faida, basata su un possibile crossover tra Deadpool e Logan sul quale i due hanno idee diverse, è sempre andata avanti a colpi di battutine. Adesso “hanno fatto pace” per uno scopo benefico: insieme per la All in Challenge, che ha l’obiettivo di portare cibo a tutti coloro che ne hanno bisogno durante l’emergenza coronavirus. “I Jackman e Reynolds sono in guerra da quando esistono dei Jackman e dei Reynolds“, dice Ryan. “Insieme, tutto ciò a cui abbiamo dato vita è una guerra“, continuano… L'articolo Hugh Jackman e Ryan Reynolds: il video dove fanno pace proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano The Prestige - stasera su Iris il film con Hugh Jackman e Christian Bale

