De Luca-Fontana, come è andato il confronto a Porta a Porta (Di mercoledì 22 aprile 2020) Attilio Fontana di fronte a Vincenzo De Luca, il duello è servito. Terreno di ’battaglia’ Porta a Porta, con Bruno Vespa a fare da mediatore. Il governatore della Lombardia si è confrontato con quello della Campania in diretta televisiva, in un botta e risposta tra due dei più influenti uomini politici di questo periodo d’emergenza. Tanti temi affrontati, il primo quello riguardante la volontà di De Luca di limitare il transito in Campania: “Nessuno vuole mettere le barriere, i jersey o i cavalli di frisia da nessuna parte. Occorre prudenza, ma manteniamo i controlli – Ha detto De Luca- Chi va da Milano a Napoli, e viceversa, deve essere bloccato e sanzionato”. “Posizione insostenibile” Ha continuato il governatore della Campania De Luca: “Bisogna usare la ragione per capire le specificità dei ... Leggi su italiasera Coronavirus - De Luca faccia a faccia con Fontana da Vespa : «Il rompete le righe ora è irresponsabilità»

Porta a Porta - Vincenzo De Luca e Attilio Fontana ospiti stasera su Rai1

