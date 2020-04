CorSport | Serie A a rischio default Solo poche società tra cui il Napoli possono

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 21 aprile 2020) La Federcalcio tedesca ha lanciato l’allarme: se il campionato non dovesse terminare, almeno 13 club della Bundesliga 1 sparirebbero. Se guardiamo all’Italia, la situazione è ancora più preoccupante, scrive il Corriere dello Sport. “La sospensione definitiva della stagione esporrebbe alalmeno l’85% dei club diA, con unfallimento per molte di queste realtà”. Considerando i bilanci 2019,6 dei 20 club diA hanno risultati finanziari positivi, soprattutto grazie alle plusvalenze. Il resto, comprese Juve, Milan e Lazio, hanno conti in rosso. Il 66% delle società ha registrato perdite per 344,97 milioni di euro, tanto che la stragrande maggioranza di queste ha dovuto ricorrere alla ricapitalizzazione o all’indebitamento finanziario per riequilibrare i conti. “Manca liquidità nelle ...