"Cerchi un modo per tenere a distanza le persone? Quest'abito fa al caso tuo" (Di martedì 21 aprile 2020) “Ti stai chiedendo come mantenere le persone a due metri di distanza? Questo abito combina stile e distanziamento sociale”: Questo si legge nel post pubblicato dal “Victoria and Albert Museum” di Londra. Il museo ha condiviso l’immagine di un vestito d’epoca dalla gonna ampissima: talmente ampia da riuscire a tenere a distanza gli altri. Il capo d’abbigliamento potrebbe dunque essere utilissimo per evitare il contagio da Covid-19: “Richiede più tempo rispetto al cucire una mascherina, ma possiamo provarci”, commenta un utente. Il post ironico, che ha raccolto oltre mille condivisioni, è un’occasione per il museo inglese di raccontare la storia del vestito, in mostra nello stesso museo: “Era considerato un abito da giorno all’inizio del diciottesimo secolo, ma era giudicato ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 21 aprile 2020) “Ti stai chiedendo come manlea due metri dicombina stile e distanziamento sociale”:o si legge nel post pubblicato dal “Victoria and Albert Museum” di Londra. Il museo ha condiviso l’immagine di un vestito d’epoca dalla gonna ampissima: talmente ampia da riuscire agli altri. Il capo d’abbigliamento potrebbe dunque essere utilissimo per evitare il contagio da Covid-19: “Richiede più tempo rispetto al cucire una mascherina, ma possiamo provarci”, commenta un utente. Il post ironico, che ha raccolto oltre mille condivisioni, è un’occasione per il museo inglese di raccontare la storia del vestito, in mostra nello stesso museo: “Era considerato unda giorno all’inizio del diciottesimo secolo, ma era giudicato ...

