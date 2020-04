Bayern Monaco, operato Tolisso: il comunicato ufficiale (Di martedì 21 aprile 2020) Il Bayern Monaco annuncia che Corentin Tolisso è stato operato al malleolo laterale sinistro. Ecco i tempi di recupero del centrocampista Corentin Tolisso, centrocampista del Bayern Monaco, è stato operato oggi. A confermarlo è lo stesso club bavarese che attraverso un comunicato sul sito ufficiale svela anche i tempi di recupero del belga. «Corentin Tolisso è stato operato con successo martedì dal Dr. Johannes Gabel a Murnau ai legamenti del malleolo laterale sinistro. Inizierà l’allenamento di ricostruzione tra circa quattro settimane». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Bayern Monaco - Alphonso Davies : quale è il record del canadese

Bayern Monaco - Salihamidzic : «Felici per il rinnovo di Davies»

Alphonso Davies - la storia e il profilo tecnico della stella del Bayern Monaco e del futuro (Di martedì 21 aprile 2020) Ilannuncia che Corentinè statoal malleolo laterale sinistro. Ecco i tempi di recupero del centrocampista Corentin, centrocampista del, è statooggi. A confermarlo è lo stesso club bavarese che attraverso unsul sitosvela anche i tempi di recupero del belga. «Corentinè statocon successo martedì dal Dr. Johannes Gabel a Murnau ai legamenti del malleolo laterale sinistro. Inizierà l’allenamento di ricostruzione tra circa quattro settimane». Leggi su Calcionews24.com

VintagShop : Check out Maglia calcio da bambino 14 anni bayern monaco podolsky 2007 adidas vintage - luigicastronuov : RT @davidecurrenti: Questa sera ospite un grandissimo giornalista, una voce storica di 'Tutto il calcio minuto per minuto', la voce di Fran… - AvvPrisco : RT @davidecurrenti: Questa sera ospite un grandissimo giornalista, una voce storica di 'Tutto il calcio minuto per minuto', la voce di Fran… - CucchiRiccardo : RT @davidecurrenti: Questa sera ospite un grandissimo giornalista, una voce storica di 'Tutto il calcio minuto per minuto', la voce di Fran… - davidecurrenti : Questa sera ospite un grandissimo giornalista, una voce storica di 'Tutto il calcio minuto per minuto', la voce di… -