Vidal Inter, il ct del Cile: «Può tornare in Italia» (Di lunedì 20 aprile 2020) Il commissario tecnico del Cile Rueda apre a un trasferimento di Vidal in estate: «C’è la possibilità di tornare in Italia» Il commissario tecnico del Cile Reinaldo Rueda ha confermato l’Interesse di alcuni club Italiani per Arturo Vidal. L’ex Juventus è un obiettivo dichiarato dell’Inter di Antonio Conte: «Vidal è un giocatore eccezionale. Lo ha mostrato in Germania, in Italia e ora in Spagna. Per noi è stata una grande soddisfazione quando ha firmato per il Barça per ciò che significa in tutto il mondo. Con la maturità che ha vorrà sempre essere protagonista. Rimane molto ansioso quando non gioca con continuità». «È sempre stato abituato a esercitare un ruolo da protagonista. Sono sicuro che valuterà quello che ogni club gli offre. Penso ... Leggi su calcionews24 Vidal Inter - l’ex compagno : «Se lascerà il Barcellona - andrà da Conte»

Vidal Inter si può fare ma senza Lautaro : cala il prezzo del cileno

Lautaro più vicino al Barça : Vidal verso l’Inter (Di lunedì 20 aprile 2020) Il commissario tecnico delRueda apre a un trasferimento diin estate: «C’è la possibilità diin» Il commissario tecnico delReinaldo Rueda ha confermato l’esse di alcuni clubni per Arturo. L’ex Juventus è un obiettivo dichiarato dell’di Antonio Conte: «è un giocatore eccezionale. Lo ha mostrato in Germania, ine ora in Spagna. Per noi è stata una grande soddisfazione quando ha firmato per il Barça per ciò che significa in tutto il mondo. Con la maturità che ha vorrà sempre essere protagonista. Rimane molto ansioso quando non gioca con continuità». «È sempre stato abituato a esercitare un ruolo da protagonista. Sono sicuro che valuterà quello che ogni club gli offre. Penso ...

cmdotcom : Ct Cile: '#Vidal può tornare in Italia.' Il piano dell'#Inter - infoitsport : Ct Cile: “Vidal all’Inter? So che c’è la possibilità che torni in Italia. Sono certo che…” - internewsit : Rueda (CT Cile): 'Vidal può tornare in Italia! Vuole essere protagonista' - - fcin1908it : Ct Cile: 'Vidal all'Inter? So che c'è la possibilità che torni in Italia. Sono certo che...' -… - RiccardoDanna1 : Con i soldi delle eventuali cessioni di #Icardi ???? (65 mln) e #LautaroMartinez (111 mln), l'#Inter ??? è pronta ad a… -