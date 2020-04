Viaggiare a tavola | Tunisia | la salsa Harissa | origini | storia e ricetta

(Di lunedì 20 aprile 2020)con la, piccante e speziate per volare nell’Africa del Nord. Gli italiani a casa in questo particolare periodo storico legato all’emergenza Coronavirus si sono riscoperti cuochi. La voglia di preparare qualche prelibatezza si lega al tempo ritrovato in questa quarantena. Come abbiamo detto spesso però chi amasta “soffrendo”. … L'articolo: laè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

FondazioneBeic : Forse non possiamo #viaggiare, ma possiamo ancora guardare il #cielo e visitare le #montagne e i #mari della #Luna.… -

Ultime Notizie dalla rete : Viaggiare tavola

ViaggiNews.com

La voglia di preparare qualche prelibatezza si lega al tempo ritrovato in questa quarantena. Come abbiamo detto spesso però chi ama viaggiare sta “soffrendo”. Non si può organizzare una vacanza, né ...Io ho realizzato lunghi viaggi in bici in terre sconosciute. Il sacrificio e la fatica mi hanno insegnato ... «Gli invernanti provengono da diversi Paesi, parlano lingue diverse, hanno culture e ...