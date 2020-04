Tempesta d’Amore anticipazioni puntate dal 20 al 26 aprile 2020: la vendetta di Christoph (Di lunedì 20 aprile 2020) Nelle puntate dal 20 al 26 aprile 2020 della soap opera bavarese Tempesta d’Amore assisteremo ad un episodio drammatico durante il quale Christoph cercherà di aggredire Annabelle, facendole capire che cosa si prova dopo che la giovane aveva tentato di ucciderlo. Possiamo immaginare la sua reazione quando si è resa conto che suo padre stava per farle del male. In ogni caso Christoph attuerà questa strategia dopo aver scoperto il segreto di sua figlia, la quale proverà in tutti i modi a manipolare il suo medico curante in modo da farle firmare un documento di rilascio dalla clinica psichiatrica. Quali saranno le conseguenze di questo nuovo dramma? Tempesta d’Amore anticipazioni puntate dal 20 al 23 aprile 2020: Le pressioni di Bela Lunedì 20 aprile 2020 – Il senso di colpa di Lucy: Lucy si sente molto in colpa per quello che sta ... Leggi su anticipazioni Tempesta d’amore - anticipazioni italiane : Christoph fa un patto con Tim per farlo restare al Fürstenhof!

Tempesta d’Amore anticipazioni puntata 20 aprile 2020 : novità per Linda

