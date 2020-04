Spesa, le 5 migliori app per evitare la coda al supermercato (Di lunedì 20 aprile 2020) La coda per entrare al supermercato e fare la Spesa sarà un'inevitabile eredità con cui dovremo convivere anche al termine dell'emergenza coronavirus. Nonostante i tanti giorni di assestamento ci abbiano insegnato come convivere con le lunghe file fuori da Coop, Esselunga, Conad, Lidl e così via, possiamo comunque utilizzare la tecnologia per cercare di risparmiare tempo e fatica e andare al supermercato nell'orario perfetto per non trovare code all'ingresso. Inutile pensare di fare la Spesa online al momento, visto che l'elevato numero di richieste e la scarsa capacità di magazzino di queste applicazioni abbiano mandato il sistema in tilt con tempi di attesa per la consegna superiori alle 3 settimane. Per questo abbiamo deciso di raccogliere le 5 app che ti consentono di rifornire la tua dispensa senza perdere tempo in coda. Ufirst UfirstLa soluzione ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 20 aprile 2020) Laper entrare ale fare lasarà un'inevitabile eredità con cui dovremo convivere anche al termine dell'emergenza coronavirus. Nonostante i tanti giorni di assestamento ci abbiano insegnato come convivere con le lunghe file fuori da Coop, Esselunga, Conad, Lidl e così via, possiamo comunque utilizzare la tecnologia per cercare di risparmiare tempo e fatica e andare alnell'orario perfetto per non trovare code all'ingresso. Inutile pensare di fare laonline al momento, visto che l'elevato numero di richieste e la scarsa capacità di magazzino di queste applicazioni abbiano mandato il sistema in tilt con tempi di attesa per la consegna superiori alle 3 settimane. Per questo abbiamo deciso di raccogliere le 5 app che ti consentono di rifornire la tua dispensa senza perdere tempo in. Ufirst UfirstLa soluzione ...

EntropiaCosmica : Stamani leggera pioggia a intermittenza, NESSUNO in coda a vari supermercati. Sì deduce che le persone usano la spe… - usato_di_sicuro : @LuigiScrosati @sotomajjor @mgrassi14 @reportrai3 Ma son decenni che fanno la spesa con i saldi delle nostre miglio… - andreacertini : RT @DarkLadyMouse: Lo sapete che prima o poi ci permetteranno di uscire, sì? Come farete quando non potrete più farci predicozzi su quante… - BirraGianni : RT @DarkLadyMouse: Lo sapete che prima o poi ci permetteranno di uscire, sì? Come farete quando non potrete più farci predicozzi su quante… - pavajota : @BillyBallo Prima, c'era sempre stata simpatia. Poi l'ho incontrata prima di partire per lavoro due mesi fa ed è sc… -

Ultime Notizie dalla rete : Spesa migliori Spesa, le 5 migliori app per evitare la coda al supermercato GQ Italia Coronavirus, supermercati: "Dobbiamo abituarci a lentezza e mascherine, i nostri occhi saranno i nostri sorrisi"

Ora per fare la spesa ci si mette in fila indiana, a un metro di distanza l'uno dall'altro ... Se posso aggiungere solo un messaggio importante: Buon senso e Rispetto - conclude Anna Maria - se ...

Spesa, le 5 migliori app per evitare la coda al supermercato

Da Ufirst a Compro da casa, tutte le soluzioni che ti consentono di risparmiare tempo ed evitare le file all'ingresso dei supermercati La coda per entrare al supermercato e fare la spesa sarà ...

Ora per fare la spesa ci si mette in fila indiana, a un metro di distanza l'uno dall'altro ... Se posso aggiungere solo un messaggio importante: Buon senso e Rispetto - conclude Anna Maria - se ...Da Ufirst a Compro da casa, tutte le soluzioni che ti consentono di risparmiare tempo ed evitare le file all'ingresso dei supermercati La coda per entrare al supermercato e fare la spesa sarà ...