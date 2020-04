Spadafora gela la Figc: “Ripartenza non certa” (Di lunedì 20 aprile 2020) L’intervista del ministro Spadafora al ‘Tg2’: “Non posso assicurare la ripartenza del campionato”. ROMA – La Serie A potrebbe non ripartire. A dirlo è il ministro Spadafora in un’intervista ai microfoni del Tg2. “Ad oggi (20 aprile n.d.r.) non posso dare per certo né la ripresa del campionato, né degli allenamenti dal 4 maggio”. E non manca un attacco a Gravina: “Prima rivendica l’autonomia, poi dice di essere sollevato da un intervento del Governo con il calcio“. “Riprendere gli allenamenti non significa ripartire con il campionato” Nell’intervista Spadafora ha ribadito come in questo momento non è certa la ripartenza del campionato: “Il calcio è l’ultimo dei problemi – ha sottolineato il ministro – oggi non si può dare per ... Leggi su newsmondo Il calcio vota la ripartenza - Spadafora lo gela : “Non è certa la ripresa”

