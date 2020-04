Sandra e Raimondo, ovunque siano (Di lunedì 20 aprile 2020) Le giornate difficili che stiamo vivendo, mi hanno fatto dimenticare che, pochi giorni fa, è stato il decimo anniversario della morte di Raimondo Vianello. Ho ripensato a “Che barba, che noia” e a quante volte, più drammaticamente, tutti lo stiamo ripetendo. Sandra e Raimondo, una coppia che non avrà mai eguali nel teatro e nella televisione italiana. Voglio ricordare la mia lunga amicizia con Vianello, al punto che fui l'unico giornalista invitato a fare un reportage del loro matrimonio. Sì, con Sandra e Raimondo ci siamo voluti bene sempre. ovunque siano, sono certo che continueranno il loro gioco di divertimento e di amore. Leggi su liberoquotidiano Intervista a Giorgia Trasselli - la Tata di Casa Vianello : da Sandra e Raimondo all’amore per il teatro

Sigla Casa Vianello/ Il jingle di Augusto Martelli fa rivivere Sandra e Raimondo

