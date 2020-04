Pedicini FdI contro il presidente Vincenzo De Luca | “Ci hai stancato”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 20 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo comunicato di Francesca, candidata sannita alle prossime elezioni regionali in quota Fratelli d’Italia che tuonail governatore della Regione Campania: “Con un comunicato diramato a mezzo stampa nel tardo pomeriggio,Deha gettato la maschera ed ha tirato fuori il suo limpido volto Ego-centrico. Mentre da una parte si prodiga per CHIUDERE le frontiere della Campania, dichiarando guerra a suon di lanciafiamme, dall’altra si muove per CHIEDERE al Governo di autorizzare le Elezioni Regionali a Luglio. I campani meritano rispetto, sono stanchi di unche mette al centro di tutto, il suo Ego. Ci sono lavoratori che aspettano una risposta per la Cassa Integrazione, imprese tagliate fuori da ogni forma di sostentamento, giovani in balia di un futuro che appare sempre più ...