Monreale: bambino di 3 anni morto soffocato, il papà scrive un post su Facebook (Di lunedì 20 aprile 2020) La scorsa notte, a Monreale, un bambino di soli 3 anni, è morto soffocato. La vicenda ha sconvolto l’Italia intera e i suoi genitori si sono ritrovati ad affrontare un dolore troppo grande, quello della morte di un figlio. Il piccolo Agostino Mario stava dormendo nella sua stanza, quando intorno all’una di notte si è svegliato, si è alzato ed è salito su un tavolo. I suoi genitori stavano guardando la televisione, consapevoli del fatto che il loro bambino stesse dormendo. Agostino Mario però voleva giocare, così è riuscito a salire su un tavolo, ma è scivolato sulla mensola ed è rimasto incastrato con il cordoncino della tenda, che purtroppo lo ha strangolato. Quando i due genitori sono andati a controllarlo, si sono resi conto di ciò che era successo. Il bambino era svenuto ed immediato è stato ... Leggi su bigodino Tragedia a Monreale - morto stanotte un bambino di 3 anni

