Misilmeri | intimidazione al giornalista Valentino Sucato | a fuoco la porta di casa

Leggi su direttasicilia

(Di lunedì 20 aprile 2020) Cosparsa di liquido infiammabile e data alle fiamme ladideldi, in provincia di Palermo,. Un atto intimidatorio in piena regola che ha generato lo sdegno generale e la solidarietà di istituzioni e concittadini. La vicenda si è consumata nel corso della notte tra sabato e domenica. Sull’episodio, che ha scioccato la comunità di, stanno indagando i carabinieri del Comando provinciale di Palermo. I militari hanno avviato le indagini per risalire agli autori del gesto. Sono in corso le analisi dei filmati degli impianti di videosorveglianza nelle vicinanze dell’abitazione. Il cronista vittima dell’ha dichiarato che, superato un primo momento di preoccupazione che l’ha colpito, principalmente nei riguardi della sua famiglia. Ilnon ha perso la sua ...