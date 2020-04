Le Ninfe – Roma (Di martedì 21 aprile 2020) Le Ninfe Via G. Antamoro, 65 – 00139 Roma Tel. 06/87137930 o 348/6880109 Sito Internet: www.leNinfe.it Tipologia: creativa Prezzi: antipasti 7/10€, primi 8 /9,50€, secondi 10/16€, dolci 6/6,50€ Giorno di chiusura: Sabato a pranzo e Domenica OFFERTASituato nella zona Nord Est, non lontano dal centro commerciale Porta di Roma, questo ristorante pare un “pesce fuor d’acqua” nel contesto dei palazzoni popolari nel quale si trova. La proposta, di livello e di qualità, è elencata in un menù non lunghissimo, ma ricco di piatti creativi e molto elaborati; c’è anche la possibilità di optare per dei menù del giorno, come quello a 18 euro, con primo e secondo, e uno vegano di 4 portate a 40 euro. Dopo una serie di pizzette calde e fragranti, gentilmente offerte per ingannare l’attesa, abbiamo ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 21 aprile 2020) LeVia G. Antamoro, 65 – 00139Tel. 06/87137930 o 348/6880109 Sito Internet: www.le.it Tipologia: creativa Prezzi: antipasti 7/10€, primi 8 /9,50€, secondi 10/16€, dolci 6/6,50€ Giorno di chiusura: Sabato a pranzo e Domenica OFFERTASituato nella zona Nord Est, non lontano dal centro commerciale Porta di, questo ristorante pare un “pesce fuor d’acqua” nel contesto dei palazzoni popolari nel quale si trova. La proposta, di livello e di qualità, è elencata in un menù non lunghissimo, ma ricco di piatti creativi e molto elaborati; c’è anche la possibilità di optare per dei menù del giorno, come quello a 18 euro, con primo e secondo, e uno vegano di 4 portate a 40 euro. Dopo una serie di pizzette calde e fragranti, gentilmente offerte per ingannare l’attesa, abbiamo ...

giocarmon : _ La leggenda narra Egeria come l'amante e consigliera del re Numa Pompilio. Alla morte del re, la Dea si sciolse… - giocarmon : -- La leggenda narra Egeria come l'amante e consigliera del re Numa Pompilio. Alla morte del re, la Dea si sciolse… - SaniSerge : RT @Annasaba8: Non crediamo alle ninfe né ai tritoni. La poesia dev’essere questo: una ragazza circondata di spighe o non essere assolutame… - giocarmon : °*° La leggenda narra Egeria come l'amante e consigliera del re Numa Pompilio. Alla morte del re, la Dea si sciol… -

Ultime Notizie dalla rete : Ninfe Roma Fa 10mila chilometri prima di posarsi su un ramo fiorito: farfalla rara fa visita al Giardino di Ninfa La Repubblica I bambini

di Sara Scarafia La fortuna è che mamma Ninfa ha un formazione matematica e le piace organizzare. Altrimenti come potrebbe gestire la quarantena con Gabriele, 8 anni, Francesco, 7, Carola, 5, Giulia, ...

Fa 10mila chilometri prima di posarsi su un ramo fiorito: farfalla rara fa visita al Giardino di Ninfa

Chiuso a causa del lockdown, il Giardino di Ninfa, secondo il New York Times il più bello del mondo, continua a riservare sorprese. In questi giorni nel polmone verde realizzato un secolo fa dalla ...

di Sara Scarafia La fortuna è che mamma Ninfa ha un formazione matematica e le piace organizzare. Altrimenti come potrebbe gestire la quarantena con Gabriele, 8 anni, Francesco, 7, Carola, 5, Giulia, ...Chiuso a causa del lockdown, il Giardino di Ninfa, secondo il New York Times il più bello del mondo, continua a riservare sorprese. In questi giorni nel polmone verde realizzato un secolo fa dalla ...