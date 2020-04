De’ Longhi | informativa sul riacquisto di azioni proprie

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 20 aprile 2020) (Teleborsa) – Con riferimento ai riacquisti diavviati in data 16 marzo 2020 aventi a oggetto un massimo di 3.000.000ordinarie, nei termini autorizzati dall’Assemblea deglisti del 30 aprile 2019, De’comunica di aver acquistato, tra il 13 ed il 17 aprile 2020, complessive 57.279(corrispondenti allo 0,038% del numero complessivo diordinarie), al prezzo medio ponderato di 15,3560 euro per un controvalore titoli complessivo pari a 879.577,52 euro. A seguito delle opercompiute nell’ambito dello share buy-back, la big degli elettrodomestici detiene 526.240, corrispondenti allo 0,352% del numero complessivo diordinarie. Grande giornata, a Piazza Affari, per De’, che mette a segno un rialzo del 2,11%.