Coronavirus, direttore generale Tedros: “Oms non nasconde nulla a nessuno” (Di lunedì 20 aprile 2020) Nell’ultimo punto stampa in diretta mondiale, il direttore dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus ha risposto alle accuse mosse all’organizzazione, additata dagli Stati Unita come restia a condividere informazioni in merito alla pandemia di Coronavirus. Il direttore generale dell‘Organizzazione Mondiale per la Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha insistito nell’ultimo briefing conclusosi da poco sul fatto che … L'articolo Coronavirus, direttore generale Tedros: “Oms non nasconde nulla a nessuno” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Julian Reichel - direttore Bild/ "Xi Jinping rafforza la Cina grazie al Coronavirus"

Coronavirus - il direttore dello Spallanzani : “Le vittime muoiono per scompenso cardiorespiratorio”

Palermo - Corte d’Appello reintegra il direttore di Arpa per l’emergenza coronavirus : la sua nomina dichiarata illegittima a febbraio (Di lunedì 20 aprile 2020) Nell’ultimo punto stampa in diretta mondiale, ildell’OmsAdhanom Ghebreyesus ha risposto alle accuse mosse all’organizzazione, additata dagli Stati Unita come restia a condividere informazioni in merito alla pandemia di. Ildell‘Organizzazione Mondiale per la Sanità,Adhanom Ghebreyesus, ha insistito nell’ultimo briefing conclusosi da poco sul fatto che … L'articolo: “Oms nona nessuno” proviene da www.meteoweek.com.

RaiNews : #Coronavirus, Istituto #Spallanzani di #Roma: 125 positivi, 19 più seri. Marta Branca, direttore generale del nosoc… - Fontana3Lorenzo : Il Professor Andrea Crisanti, direttore di microbiologia e virologia dell’università di Padova: La Regione Veneto h… - SkyTG24 : Il Consiglio europeo del 23 aprile, in cui si discuteranno gli aiuti per la pandemia, è l'ultima chiamata per l’Eu… - EmanueleCanta : “Giocare al calcio nei prossimi mesi per me è impossibile”: Antonio Zapatero, direttore dell’ospedale madrileno Campo di Ifema #coronavirus - rossi_anton78 : RT @stop_fake_news_: C’è un video che ho visto circolare in rete, un video che mostra un soggetto che in lingua persiana, sottotitolato, di… -