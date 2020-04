Canada, sparatoria di 12 ore: finto poliziotto uccide 13 persone (Di lunedì 20 aprile 2020) Il killer è un uomo di 51 anni che si era travestito da poliziotto e aveva anche camuffato la sua auto; fra le vittime anche un agente. L’allarme è stato lanciato nella tarda serata di sabato e la caccia all’uomo è andata avanti per circa 12 ore. Un dentista di 51 anni, Gabriel Wortman, travestito … L'articolo Canada, sparatoria di 12 ore: finto poliziotto uccide 13 persone proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Canada - sparatoria di 12 ore in Nuova Scozia : almeno dieci vittime. Morti anche il killer e una poliziotta

Canada - violenta sparatoria : morte 10 persone

Sparatoria in Canada - arrestato un uomo : “Vestito da poliziotto - ha colpito molte persone” (Di lunedì 20 aprile 2020) Il killer è un uomo di 51 anni che si era travestito dae aveva anche camuffato la sua auto; fra le vittime anche un agente. L’allarme è stato lanciato nella tarda serata di sabato e la caccia all’uomo è andata avanti per circa 12 ore. Un dentista di 51 anni, Gabriel Wortman, travestito … L'articolodi 12 ore:13proviene da www.meteoweek.com.

Corriere : Canada: sparatoria di 12 ore, morte almeno dieci persone - SkyTG24 : Canada, sparatoria in Nuova Scozia, almeno 10 morti - MediasetTgcom24 : Canada, sparatoria di 12 ore in Nuova Scozia: almeno 10 morti #Canada - ErasmoPartenope : RT @MediasetTgcom24: Canada, folle sparatoria: bilancio sale ad almeno 16 morti #nuovascozia - MariaLu91149151 : RT @MediasetTgcom24: Canada, sparatoria di 12 ore in Nuova Scozia: almeno 10 morti #Canada -