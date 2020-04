«Bombshell – La voce dello scandalo» | con Charlize Theron | in streaming La recensione

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 20 aprile 2020) Sarebbe dovuto uscire in sala lo scorso 26 marzo,, che è invece disponibile inda venerdì 17 aprile su Amazon Prime Video. Il titolo completo della versione italiana è- La, in esplicito riferimento al suo contenuto, cioè lo scoppiodi Fox News. Sullo stesso tema, qualche mese fa era stata lanciata la serie The Loudest Voice in the Room, che però raccontava tutta la storia di Roger Ailes, la sua carriera prima della nascita di Fox News, di cui divenne Ceo, fino alle accuse di molestie e violenze sessuali che lo portarono al licenziamento e fino alla sua morte per malattia. Il film, invece, si concentra proprio sullodel 2016 e nei mesi immediatamente precedenti al suo scoppio; la vicenda, scritta da Charles Randolph (sceneggiatore de La grande scommessa), si sviluppa ...