Anziani tedeschi “caparra resti a hotel sardo”/ "Non verremo, perdonate la Germania” (Di lunedì 20 aprile 2020) Coronavirus, una coppia di Anziani tedeschi ha dovuto rinunciare al viaggio in Sardegna ma ha deciso di regalare all'hotel i 300 euro versati, aggiungendo "ci vergogniamo della Germania". Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 20 aprile 2020) Coronavirus, una coppia diha dovuto rinunciare al viaggio in Sardegna ma ha deciso di regalare all'i 300 euro versati, aggiungendo "ci vergogniamo della Germania".

Una lezione di civiltà o di semplice umanità, quella che purtroppo a volte si fatica a trovare e specialmente in questo periodo di pandemia da Coronavirus, è arrivato da una coppia di anziani tedeschi ...

«La Germania è disposta e ha la capacità per curare altre persone» in futuro ... senza aver fatto nemmeno i tamponi, lo fanno la sera di nascosto, gli anziani continuano a morire, la situazione non è ...

