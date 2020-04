Acerbi: “Non credo che stare tre mesi in ritiro sia la soluzione più opportuna” (Di lunedì 20 aprile 2020) Il difensore della Lazio, Francesco Acerbi, ha parlato a Radio Anch’io Sport. “È dura stare fermi chiusi in casa, ma è importante tornare presto alla normalità. Come Assocalciatori puntiamo alla ripresa ma solo con la massima sicurezza e con le giuste precauzioni”. Sul maxiritiro: “Non credo che stare 3 mesi in ritiro sia la soluzione e la scelta più opportuna”. Sull’ipotesi di far coincidere il campionato con l’anno solare: “Sono tutte ipotesi, ma è un po’ difficile perché poi c’è l’Europeo. Io spero che finisca questo campionato il prima possibile, con tutte le sicurezze possibili, per poi partire con il prossimo magari il 31 settembre giocando a Natale. Se non potrà esserci contatto non è calcio, vanno bene tutte le precauzioni e il no agli spettatori. Ma ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 20 aprile 2020) Il difensore della Lazio, Francesco, ha parlato a Radio Anch’io Sport. “È durafermi chiusi in casa, ma è importante tornare presto alla normalità. Come Assocalciatori puntiamo alla ripresa ma solo con la massima sicurezza e con le giuste precauzioni”. Sul maxi: “Noncheinsia lae la scelta più opportuna”. Sull’ipotesi di far coincidere il campionato con l’anno solare: “Sono tutte ipotesi, ma è un po’ difficile perché poi c’è l’Europeo. Io spero che finisca questo campionato il prima possibile, con tutte le sicurezze possibili, per poi partire con il prossimo magari il 31 settembre giocando a Natale. Se non potrà esserci contatto non è calcio, vanno bene tutte le precauzioni e il no agli spettatori. Ma ...

napolista : Acerbi: “Non credo che stare tre mesi in ritiro sia la soluzione più opportuna” Il difensore della Lazio a Radio An… - FilippoInwin : Il Mago. Non si molla mai @OfficialSSLazio @10_luisalberto @ciroimmobile @Acerbi_Fra @giuliocardone69 #Acerbi… - JuveLegacy : RT @GoalItalia: Acerbi frena sulla ripresa: 'Calcio senza contrasti? Non ci penso nemmeno. Ripartiamo a fine settembre' ?? - CorSport : #Acerbi: 'Ripartenza? Sì, ma alle giuste condizioni. Senza contatto non è calcio' - notiziasportiva : #Acerbi frena sulla ripresa: 'A queste condizioni non ci penso nemmeno' ? -