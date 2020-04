Renzo Arbore demolisce Mediaset e Barbara D’Urso: “Robaccia, lei di basso livello” (Di domenica 19 aprile 2020) Renzo Arbore al veleno contro Mediaset e Barbara D’Urso Qualche settimana fa, prima dello stop pasquale, Barbara D’Urso era finita al centro delle polemiche a causa dell’Eterno Riposo recitato in diretta con Matteo Salvini a Live Non è la D’Urso. Dopo aver ricevuto delle feroci critiche dal popolo del web, ma anche di altri vip, ora è il turno di Renzo Arbore. Quest’ultimo che è un pilastro della televisione e della musica italiana ha rilasciato una lunga intervista a Bubino Blog. L’ex compagno di Mara Venier ha parlato di quello che la televisione sta trasmettendo in questo periodo d’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 è quello che lui reputa indecoroso. Nel mirino del musicista è finita Mediaset, che secondo lui trasmette dei contenuti di basso livello, tra cui i format condotti da Lady Cologno. Il ... Leggi su kontrokultura Renzo Arbore attacca Barbara D’Urso : volano parole grosse

