Nettuno | un nuovo caso di Coronavirus | salgono a 54 i positivi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 19 aprile 2020) Undiregistrato a. Si tratta di un uomo di 47 anni di rientro nella Regione Lazio. Con questoa 54 i contagi in città dall’inizio della pandemia, compresi 10 decessi e 15 guarigioni, due in più di ieri. Venti i cittadini ad oggi in isolamento domiciliare., undia 54 isu Il Corriere della Città.