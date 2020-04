Agenzia_Ansa : #Coronavirus #DeLuca: 'Pronto a chiudere i confini della #Campania' 'Se c'è corsa ad aprire tutto in regioni ancora… - Agenzia_Ansa : Fontana: 'Noi siamo pronti a riaprire dal 4 maggio se c'è ok dalla scienza' #Covid_19 #ANSA - Piero_Strada : RT @cicap: Vi riportiamo un articolo di Pietro Bianucci per @LaStampa che parla del CICAP come strumento per orientarsi fra le fake news: i… - extraetre : RT @cicap: Vi riportiamo un articolo di Pietro Bianucci per @LaStampa che parla del CICAP come strumento per orientarsi fra le fake news: i… - cicap : Vi riportiamo un articolo di Pietro Bianucci per @LaStampa che parla del CICAP come strumento per orientarsi fra le… -

Ultime Notizie dalla rete : notizie scienza Le notizie di scienza della settimana - Claudia Grisanti Internazionale Coronavirus, Fontana su riapertura: “Rispettare regole della scienza”

Sulla riapertura alla fine dell'emergenza coronavirus, Attilio Fontana ha spiegato che andrà eseguita nel rispetto delle regole della scienza. Parlando in merito alla prossima riapertura delle ...

Coronavirus, ad Ortisei c’è già una parziale immunità di gregge

Ho lavorato per Il Mattino e sono stato caporedattore centrale de il Gazzettino vesuviano. Laureato in Scienze della Comunicazione, ho conseguito un Master in Ufficio Stampa, Digital Pr e Influencer ...

Sulla riapertura alla fine dell'emergenza coronavirus, Attilio Fontana ha spiegato che andrà eseguita nel rispetto delle regole della scienza. Parlando in merito alla prossima riapertura delle ...Ho lavorato per Il Mattino e sono stato caporedattore centrale de il Gazzettino vesuviano. Laureato in Scienze della Comunicazione, ho conseguito un Master in Ufficio Stampa, Digital Pr e Influencer ...