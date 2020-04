Il Napoli è cresciuto con Manolas | sarà lui il leader della difesa

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 19 aprile 2020) “Tutti dobbiamo essere”. C’è poco da interpretare, nelle recenti parole di Kostas. Il messaggio è chiaro, nelè richiesto a tutti un certo spessore per rappresentare un club che punta in alto. Specialmente all’alba di un nuovo corso, che sostanzialmente è cominciato già con il cambio di allenatore e un importante mercato di gennaio. La rivoluzione è iniziata e, che lo ammetta o meno, è intorno a lui che Giuntoli e Gattuso hanno intenzione di ricostruire il reparto difensivo e per estensione anche il restosquadra. Le ultime cinque gare del, in cui sono arrivate quattro vittorie e un pareggio col Barcellona a fronte di sole tre reti subite, hanno evidenziato l’efficaciacoppia composta dal greco e Maksimovic perfettamente a proprio agio nel sistema a linee serrate ...