Coronavirus, ufficiale: la Roma rinuncia a quattro mesi di stipendio (Di domenica 19 aprile 2020) “I calciatori dell’AS Roma, Paulo Fonseca e il suo staff hanno scelto spontaneamente di fare a meno di quattro mesi di retribuzione nell’attuale stagione sportiva per aiutare la Società a superare la crisi economica che ha colpito il mondo del calcio dopo l’epidemia da COVID-19“. E’ quanto si legge sui profili social della società giallorossa, che ha così deciso di seguire quanto fatto dalla Juventus e da altre squadre. Tutto ciò, mentre sembra sempre più certa la ripresa del campionato. I calciatori dell’#ASRoma, Paulo Fonseca e il suo staff hanno scelto spontaneamente di fare a meno di quattro mesi di retribuzione nell’attuale stagione sportiva per aiutare la Società a superare la crisi economica che ha colpito il mondo del calcio dopo l’epidemia da COVID-19. ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - oggi numero altissimo di guariti e tamponi : il bollettino ufficiale

UFFICIALE – Esonerato causa coronavirus : “Guadagna troppo”

Ormai è ufficiale : ecco l'app italiana anti coronavirus (Di domenica 19 aprile 2020) “I calciatori dell’AS, Paulo Fonseca e il suo staff hanno scelto spontaneamente di fare a meno didi retribuzione nell’attuale stagione sportiva per aiutare la Società a superare la crisi economica che ha colpito il mondo del calcio dopo l’epidemia da COVID-19“. E’ quanto si legge sui profili social della società giallorossa, che ha così deciso di seguire quanto fatto dalla Juventus e da altre squadre. Tutto ciò, mentre sembra sempre più certa la ripresa del campionato. I calciatori dell’#AS, Paulo Fonseca e il suo staff hanno scelto spontaneamente di fare a meno didi retribuzione nell’attuale stagione sportiva per aiutare la Società a superare la crisi economica che ha colpito il mondo del calcio dopo l’epidemia da COVID-19. ...

you_trend : ?? #Coronavirus, il riepilogo ufficiale regione per regione: - you_trend : ?? #Coronavirus, il riepilogo ufficiale per regione: - you_trend : ?? #Coronavirus, ecco il riepilogo ufficiale regione per regione - Cefalunews : UFFICIALE: La Roma comunica il taglio degli stipendi ?? - CalcioWeb : #Coronavirus, ufficiale: la #Roma rinuncia a quattro mesi di stipendio - -