Clizia Incorvaia disperata per Paolo Ciavarro: “Andrei da lui in zattera” (Di domenica 19 aprile 2020) La love story tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro continua anche dopo il GFVip. Purtroppo i due ragazzi ancora non sono riusciti a vedersi. Ormai il Grande Fratello Vip è finito già da un pezzo, ma sembra proprio che la coppia formata quest’anno da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro stia continuando a stare in piedi. I due, purtroppo, sono usciti dalla casa in tempi molto diversi, infatti come è noto Ciavarro è riuscito ad arrivare in finale. In ogni caso, però, i due dalla fine del programma ancora non si sono visti e continuano a rimanere in contatto grazie alla tecnologia tra videocall e messaggi. Inoltre i due si trovano in due posti totalmente distanti. Clizia è in Sicilia, mentre Paolo è a Roma. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE – Clizia Incorvaia DALLE LACRIME DEL GF VIP A VERISSIMO Clizia Incorvaia su ... Leggi su chenews Clizia Incorvaia - chi è? Età - Altezza - Carriera e Vita Privata

Gf Vip - Clizia Incorvaia disperata per la lontananza da Ciavarro : "È straziante" -

Clizia Incorvaia svela : “Paolo mi manca tantissimo - è straziante non potersi vivere” (Di domenica 19 aprile 2020) La love story tracontinua anche dopo il GFVip. Purtroppo i due ragazzi ancora non sono riusciti a vedersi. Ormai il Grande Fratello Vip è finito già da un pezzo, ma sembra proprio che la coppia formata quest’anno dastia continuando a stare in piedi. I due, purtroppo, sono usciti dalla casa in tempi molto diversi, infatti come è notoè riuscito ad arrivare in finale. In ogni caso, però, i due dalla fine del programma ancora non si sono visti e continuano a rimanere in contatto grazie alla tecnologia tra videocall e messaggi. Inoltre i due si trovano in due posti totalmente distanti.è in Sicilia, mentreè a Roma. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –DALLE LACRIME DEL GF VIP A VERISSIMOsu ...

gossipnewitalia : - IncontriClub : Clizia Incorvaia: 'Paolo Ciavarro? Parliamo la stessa lingua. Mi manca tantissimo' (video) - IncontriClub : Paolo Ciavarro: 'Clizia Incorvaia? Al Grande Fratello Vip ho trovato la cosa più bella che ci sia' (video)… - dentrounsogno : Tra trash e drama mi sono dimenticata di postare questa perla. Io 'Sunflower of Love' by Clizia Incorvaia non la s… - 31102016top : RT @Florian71748149: Ragazze non so se vi rendete conto di quanto Eleonora parlerà?! Paolo non si farà più vedere sui social! Altro che pau… -