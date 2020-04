Ascolti TV primetime | sabato 18 aprile 2020 | Ciao Darwin 8-Terre desolate al 20 2%

Leggi su nonsolo.tv

(Di domenica 19 aprile 2020) Glitvdi ieri,18, hanno visto la vittoria della replica di “8-”, in onda su Canale 5, che ha guadagnato il 20.2% di share. “Roberto Bolle-Danza con me Best of”, in onda su Raiuno, ha ottenuto, invece, il 10.4%. Ecco, per voi, gliregistrati ieri, sui principali canali nazionali. Su Rai1 Roberto Bolle – Danza con Me Best Of ha conquistato 2.515.000 spettatori pari al 10.4% di share. Su Canale 5ha raccolto davanti al video 5.132.000 spettatori pari al 20.2% di share. Su Rai2 Petrolio Antivirus è stato seguito da 1.364.000 spettatori (5%). Su Italia 1 Ozzy – Cucciolo Coraggioso ha intrattenuto 1.468.000 spettatori (5%). Su Rai3 I Topi 2, con partenza alle 22.05, ha raccolto davanti al video 1.799.000 spettatori pari ad uno ...