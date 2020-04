“Ansiolitici dopo Istanbul L’incidente all’impianto elettrico di Marsiglia non casuale”

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 19 aprile 2020) Silvano Ramaccioni, ex direttore sportivo team manager del Milan, ha ricordato alcuni momenti della sua carriera in rossonero. L’occasione è stata una chiacchierata a ‘MilanNews.it’. Si parte dai suoi esordi, la stagione in Serie B: “Arrivai al Milan nella stagione 1982-1983, chiamato dal dottor Farina. Era un momento veramente buio per il Milan, perchè la squadra era appena retrocessa in Serie B. Portai Ilario Castagner in panchina e facemmo una vera e propria passeggiata di salute, vincendo il campionato in carrozza. Il dottor Farina qualche annosi trovo un po’ nei guai e la società fu trasferita nelle mani del dottor Berlusconi”. Poi la maledetta finale contro il: “Nacque esclusivamente perchè avevamo la sensazione netta e reale che ci stavano prendendo per il naso. Se l’incidente ...