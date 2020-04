Ultime Notizie Roma del 18-04-2020 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 18 aprile 2020)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno affrontato per prima in Europa di David 19 guadagnando su vitalità e rispetto non disperiamo questo patrimonio non ci sono 10 100 1000 Exit strategysu Twitter Il commissario Ué all’economia Paolo Gentiloni facciamo lavorare Aggiungere istituzione gli esperti evitiamo le polemiche inutili la traversata Sara purtroppo lunga è il governatore del Piemonte Alberto Cirio ha inaugurato la nuova sanitaria allestita all’interno delle Officine Grandi Riparazioni di Torino La regione ha da oggi un ospedale da campo le parole del governatore come tra poche ore arriveranno i primi pazienti è un momento che vogliamo vivere con la festa la Rimandiamo a quando chiuderemo questo presidio ospedaliero negli spazi delle Officine sono stati allestiti 92 posti letto che avranno ...