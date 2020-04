Roma | massacrata dall' ex a martellate nel garage a Capannelle | è grave

(Di sabato 18 aprile 2020) Ha aspettato l'ex nel box auto delcondominiale e l'ha. Poi prima di scappare le ha rubato il pc portatile. L'aggressione; avvenuta ieri sera in zona. La vittima, una 37enne italiana,; stata ricoverata in ospedale in gravi condizioni. A dare l'allar

Ultime Notizie dalla rete : Roma massacrata

Il Corriere della Città

Ha aspettato l'ex nel box auto del garage condominiale e l'ha massacrata a martellate. Poi prima di scappare le ha rubato il pc portatile. L'aggressione è avvenuta ieri sera in zona Capannelle a Roma.massacrata nella notte tra il 18 e il 19 ottobre di due anni fa nello squallore di quel palazzone abbandonato di via dei Lucani a San Lorenzo a Roma, allora come ora terra di nessuno se non delle ...