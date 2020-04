Rocco Siffredi su Sofia Viscardi: “La bomberei”. Lei: “Inaccettabile, le donne non sono oggetti” (Di sabato 18 aprile 2020) Nel corso di una diretta social con Homyatol e Luis Sal, Rocco Siffredi ha accettato di fare il "gioco" chiamato "Bombi o passi" e ha giudicato positivamente la bellezza della nota youtuber Sofia Viscardi. Lei, però, non ha apprezzato e si è comprensibilmente infuriata: "Inaccettabile che esista ancora lo spazio per ridere dell’oggettificazione del corpo femminile". Leggi su gossip.fanpage Rocco Siffredi si "bomberebbe" Sofia Viscardi ma lei non ci sta.

Rocco Siffredi partecipa al gioco “Bombi o Passi” e commenta Sofia Viscardi. La youtuber sbotta sui social

ROCCO SIFFREDI : "BOMBEREI SOFIA VISCARDI"/ Lei sbotta : "Sarebbe una lusinga? Assurdo" (Di sabato 18 aprile 2020) Nel corso di una diretta social con Homyatol e Luis Sal,ha accettato di fare il "gioco" chiamato "Bombi o passi" e ha giudicato positivamente la bellezza della nota youtuber. Lei, però, non ha apprezzato e si è comprensibilmente infuriata: "Inaccettabile che esista ancora lo spazio per ridere dell’oggettificazione del corpo femminile".

GMelanyn : Va beh ma qua devi sradicare i discorsi da bar. Come glielo spieghi all’italiano medio che vede in Rocco Siffredi u… - GagadeborinoDI : RT @fairumore_: Rocco siffredi: io Sofia viscardi la bomberei... sei incommentabile Rocco. - GagadeborinoDI : RT @mybluemoons: che schifo rocco siffredi che schifo che schifo non solo è un viscido pezzo di merd4 ma ad aggravare il tutto Sofia viscar… - eiparanoia : Che noia i fan di Rocco Siffredi - viscardi_aa : RT @verysadface: rocco siffredi (si sapeva già) è misogino come lammerda e così anche un sacco di suoi colleghi maschi. Però io non devo cr… -