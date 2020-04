"Questa è la vera acqua santa", lo scherzo del Papa in un video censurato dal Vaticano (Di sabato 18 aprile 2020) Alessandro Ferro Durante un'udienza di alcuni mesi fa, Papa Francesco ha ricevuto alcuni seminaristi scozzesi che l'hanno omaggiato con una bottiglia di whisky. "Questa è la vera acqua santa", aveva scherzato il Santo Padre. La scena, ripresa dal cellulare di un seminarista, è stata censurata dal Vaticano C'era anche un video, ma il Vaticano lo ha censurato. Va bene che Papa Francesco è scherzoso, gioviale ed alla mano ma tra le alte sfere avranno pensato bene fosse meglio non diffondere un particolare momento che il Santo Padre si era concesso con un gruppo di seminaristi scozzesi qualche tempo fa e che, uno di loro, aveva registrato come ricordo. La battuta del Papa "Ah, ma Questa è la vera acqua santa!" aveva esclamato il Papa dopo aver ricevuto in dono una bottiglia di whisky da parte dei seminaristi: uno scambio simpatico che aveva suscitato ... Leggi su ilgiornale Il Papa avverte : "Una familiarità senza popolo e sacramenti è pericolosa. Questa non è la Chiesa"

