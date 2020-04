Pubblica su Facebook le ‘regole per sfuggire ai controlli’: denunciato (Di sabato 18 aprile 2020) Un cittadino di Fiumicino ha creato un dettagliato "vademecum" con tutte le dritte per trasgredire, senza correre il rischio di essere multati, le attuali restrizioni per il contenimento dell'epidemia da coronavirus. L'uomo è stato denunciato a piede libero per istigazione a disubbidire alle leggi. Leggi su fanpage La drammatica lettera scritta da un’infermiera al sindaco di Volvera e pubblicata su Facebook

Amedeo Minghi spiega il video che ha pubblicato su Facebook : “non ho il coronavirus”

Coronavirus - Facebook ha sospeso le sponsorizzazioni a video e articoli pubblicati (Di sabato 18 aprile 2020) Un cittadino di Fiumicino ha creato un dettagliato "vademecum" con tutte le dritte per trasgredire, senza correre il rischio di essere multati, le attuali restrizioni per il contenimento dell'epidemia da coronavirus. L'uomo è statoa piede libero per istigazione a disubbidire alle leggi.

nzingaretti : Ho firmato l’ordinanza per rendere obbligatoria la vaccinazione antinfluenzale e anti pneumococcica per tutti i cit… - marinavitullo1 : RT @nzingaretti: Ho firmato l’ordinanza per rendere obbligatoria la vaccinazione antinfluenzale e anti pneumococcica per tutti i cittadini… - sardikus : RT @nzingaretti: Ho firmato l’ordinanza per rendere obbligatoria la vaccinazione antinfluenzale e anti pneumococcica per tutti i cittadini… - GiuntiClaudia : RT @nzingaretti: Ho firmato l’ordinanza per rendere obbligatoria la vaccinazione antinfluenzale e anti pneumococcica per tutti i cittadini… - MariucciaMarras : RT @nzingaretti: Ho firmato l’ordinanza per rendere obbligatoria la vaccinazione antinfluenzale e anti pneumococcica per tutti i cittadini… -

Ultime Notizie dalla rete : Pubblica Facebook Pubblica su Facebook le ‘regole per sfuggire ai controlli’: denunciato Roma Fanpage Pubblica su Facebook le ‘regole per sfuggire ai controlli’: denunciato

L'uomo ha pubblicato la sua ‘opera' su molti gruppi Facebook del litorale romano e il post è diventato virale. Se ne sono accorti, però, anche i carabinieri di Fregene, che hanno individuato l'autore ...

Rai #Lascuolanonsiferma – La Rai collabora con il Ministero dell’Istruzione

Il giovane pubblico viene coinvolto dal conduttore attraverso lezioni e videoconferenze con esperti. Ma non solo. I ragazzi possono anche interagire e porre domande ai docenti attraverso Instagram, ...

L'uomo ha pubblicato la sua ‘opera' su molti gruppi Facebook del litorale romano e il post è diventato virale. Se ne sono accorti, però, anche i carabinieri di Fregene, che hanno individuato l'autore ...Il giovane pubblico viene coinvolto dal conduttore attraverso lezioni e videoconferenze con esperti. Ma non solo. I ragazzi possono anche interagire e porre domande ai docenti attraverso Instagram, ...