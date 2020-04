Mes, Varoufakis: se Italia accetta, sarà austerity e indebitamento (Di sabato 18 aprile 2020) Mes, Varoufakis: se Italia accetta, sarà austerity e indebitamento Mes, Varoufakis: se Italia accetta, sarà austerity e indebitamento Torna a far parlare di sé l’ex ministro delle Finanze greco, Yanis Varoufakis, il cherubino caduto di Syriza che ha abdicato al proprio ruolo in divergenza con l’ex Premier Tsipras proprio sulla vicenda del memorandum “lacrime e sangue” della Troika. L’economista greco, intervenuto a DiMartedì da Floris, si è scagliato contro il Mes, il fondo salva-Stati che sta facendo discutere in Europa, specie a seguito dell’ultima riunione dell’Eurogruppo.Segui Termometro Politico su Google News Forte dell’esperienza greca che, durante la crisi del debito sovrano, fu costretta ad accettare, in cambio di prestiti da parte della Troika, una serie di memorandum che imponevano ... Leggi su termometropolitico Mes - Varoufakis : se Italia accetta - sarà austerity e indebitamento

"Quando inizierete a riprendervi - arriverà l'austerity". Varoufakis svela in diretta le balle tedesche sul Mes : euro addio?

