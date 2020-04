Il coronavirus non li ferma: risse violente tra immigrati a Roma e Bologna, 59enne riverso a terra (Di sabato 18 aprile 2020) Divieti non rispettati, reati, maltrattamenti. Continua la lista delle aggressioni durante l’emergenza coronavirus. Si va dalle risse violente ai furti. A Roma i carabinieri di Tor Bella Monaca hanno denunciato tre romeni, due 33enni e un 59enne. Tutti senza fissa dimora e con precedenti. L’accusa è quella di rissa in concorso. risse violente, la prima a Roma Dopo una segnalazione, i carabinieri sono intervenuti in via Laerte. Al loro arrivo hanno trovato uno dei tre, il 59enne, riverso a terra con varie escoriazioni alle mani e al viso. Gli altri due, invece, si stavano dando alla fuga. Al termine di un breve inseguimento, i militari hanno ammanettato i romeni. Che però li hanno spintonati e gli hanno sputato. Perciò, devono rispondere anche a resistenza a pubblico ufficiale. A Bologna altre botte con calci e pugni Le risse violente non si ... Leggi su secoloditalia Coronavirus - Ricciardi “Niente fretta - la Lombardia non e' pronta”

Nadia Urbinati : “Il vero rischio non è il Coronavirus - ma la sorveglianza totale”

