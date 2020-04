Coronavirus dati 18 aprile 2020: impennata di nuovi positivi, 809 più di ieri (Di sabato 18 aprile 2020) Coronavirus dati 18 aprile 2020. E’ in corso la conferenza stampa della Protezione Civile per l’aggiornamento giornaliero sull’epidemia da Covid-19 in Italia. Sono 809 i nuovi positivi oggi: dopo il calo verticale di ieri quando ne erano stati registrati 355. I malati in Italia sono oltre 105mila. Le vittime oggi sono 482, un dato in lieve calo: ieri i decessi erano stati 575. Da inizio emergenza sono 23.227 le vittime. La maggior parte dei malati sono isolamento domiciliare, sono il 74%. Cala di 79 unità il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva. I guariti oggi, sono 2.200, in totale sono 44.927. (segue dopo la foto) Sono 175.925 i casi totali di Coronavirus registrati in Italia dall’inizio dell’emergenza, + 3.491 rispetto a ieri. Emerge dai dati della Protezione civile. Sono stati oltre 61mila i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, ... Leggi su urbanpost EMILIA ROMAGNA BOLLETTINO 18 APRILE/ Dati coronavirus : 350 nuovi casi e 62 morti

Coronavirus - bilancio Italia supera 23 mila morti : oggi 3.491 nuovi casi su 61.725 tamponi. Tutti i DATI

Coronavirus - in Sicilia anche oggi il 98 - 2% dei tamponi è NEGATIVO : continuano a svuotarsi gli Ospedali [DATI] (Di sabato 18 aprile 2020)18. E’ in corso la conferenza stampa della Protezione Civile per l’aggiornamento giornaliero sull’epidemia da Covid-19 in Italia. Sono 809 ioggi: dopo il calo verticale diquando ne erano stati registrati 355. I malati in Italia sono oltre 105mila. Le vittime oggi sono 482, un dato in lieve calo:i decessi erano stati 575. Da inizio emergenza sono 23.227 le vittime. La maggior parte dei malati sono isolamento domiciliare, sono il 74%. Cala di 79 unità il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva. I guariti oggi, sono 2.200, in totale sono 44.927. (segue dopo la foto) Sono 175.925 i casi totali diregistrati in Italia dall’inizio dell’emergenza, + 3.491 rispetto a. Emerge daidella Protezione civile. Sono stati oltre 61mila i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, ...

FedericoDinca : L'@INPS_it ha erogato ad oggi oltre 3mln di indennità da €600 previste dal decreto #CuraItalia. Altre 750 mila proc… - Agenzia_Ansa : Coronavirus: in Usa 4.591 morti in 24 ore. Analisi del WSJ sui dati della John Hopkins University #ANSA - Agenzia_Ansa : Stop all'appuntamento quotidiano con la conferenza stampa della #ProtezioneCivile, sarà bisettimanale #Borrelli: 'C… - teleischia : CORONAVIRUS. DATI NAZIONALI, SCENDONO ANCORA I RICOVERATI IN OSPEDALE, CALANO ANCHE I DECESSI… - SfideTv : RT @LucaGattuso: In questa tabella ho riassunto l'andamento dei positivi, dei ricoverati in terapia intensiva e dei decessi regione per reg… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dati Coronavirus, i dati: altri 575 morti ma è record di guariti in un giorno Il Fatto Quotidiano Coronavirus, i dati del giorno. 479 decessi, 3491 nuovi positivi e 2203 guariti

Grosseto – Come annunciato ieri non c’è stata la conferenza stampa delle ore 18, ma la protezione vicile ha diramato con estrema precisione i dati riguardanti il Coronavirus. Dati che confermano il ...

Coronavirus, in Toscana più guarigioni che nuovi casi: 224 fuori dal tunnel e 127 positivi in più rispetto a ieri

In Toscana sono 8.237 i casi di positività al Coronavirus, 127 in più rispetto a ieri. Aumentano di un quarto, rispetto al totale di ieri, le guarigioni: 224 le nuove registrate oggi. I test eseguiti ...

Grosseto – Come annunciato ieri non c’è stata la conferenza stampa delle ore 18, ma la protezione vicile ha diramato con estrema precisione i dati riguardanti il Coronavirus. Dati che confermano il ...In Toscana sono 8.237 i casi di positività al Coronavirus, 127 in più rispetto a ieri. Aumentano di un quarto, rispetto al totale di ieri, le guarigioni: 224 le nuove registrate oggi. I test eseguiti ...