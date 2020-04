Bellizzi | progetto sperimentale per aprire ludoteche all’aperto

(Di sabato 18 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Unper consentire l’apertura di alcuni parchi e parco giochi a bambini diversamente abili. Ad annunciarlo il sindaco di, Mimmo Volpe che ha anticipato alcuni dettagli dell’ipotesi proposta e studiata con la collaborazione del piano di zona S5 e Asl politiche sociali. L’idea si concentra sull’attivazione di vere e proprieall’aperto con tanto di gazebo, laboratori didattici e doposcuola. “La quarantena – sostiene Sofia Flauto, presidente della Cooperativa Eco onlus – ci ha messo davanti agli occhi la responsabilità di pensare principalmente ai bambini nella fase di ripresa, prima che il danno psicologico e relazionale diventi irreversibile, trasformandosi in isolamento sociale, dipendenza dai social e depressione. La proposta ...

