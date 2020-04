Serie A  e il coronavirus | arriva un indizio sulla ripresa 

(Di venerdì 17 aprile 2020)A,un’importante indicazioneripresa. A fornirla è Walter Ricciardi. Ecco cosa stanno decidendo le parti in gioco per quanto riguarda il campionato in sospeso. LaA 2019/20 sarà recuperata. In un modo o nell’altro, ovviamente con tutte le sicurezze del caso, sarà ripresa. Ad assicurarlo è stato proprio Gabriele Gravina, presidente … L'articoloA e ilunripresa proviene da www.inews24.it.

francescocosta : Anthony Fauci sulla questione mascherine (quelle serie, quelle meno serie e quelle fatte in casa).… - SkySport : #Coronavirus, medico in corsia con il 10 di Totti sulla tuta: l'omaggio della Roma - Gazzetta_it : #Terim: '#Demiral può essere il numero 1! Io e il virus? Quanta paura...' - DJSUATATESDAGLI : RT @Gazzetta_it: #Terim: '#Demiral può essere il numero 1! Io e il virus? Quanta paura...' - pnrbrk3 : RT @Gazzetta_it: #Terim: '#Demiral può essere il numero 1! Io e il virus? Quanta paura...' -

Ultime Notizie dalla rete : Serie coronavirus

Fantacalcio ®

Passo avanti per l'approvazione della mozione, condivisa da tutti, per presentare una serie di richieste ai tavoli regionali e nazionali utili a ... anzi verranno maggiormente poste azioni e spese su ...La FIGC, con il protocollo diffuso negli ultimi giorni, ha tracciato le linee guida su come agire in questo periodo di emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus. In sostanza, bisognerà seguire ...