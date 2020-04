Roger Federer Video | il Re battuto da una 14enne nei palleggi a muro | verità o fake?

Tenniscircus : Roger Federer e la quarantena, dai giochi social alla beneficenza: ecco come passe le giornate -… - Italia_Notizie : Roger Federer “battuto” da una tennista 14enne che palleggia in solitaria: ma il video è un fake? - ilfattovideo : Roger Federer “battuto” da una tennista 14enne che palleggia in solitaria: ma il video è un fake? - _MinutForMinut : @michela_cu Tra poco lo dico pure in tedesco, inglese e francese, in stile Roger Federer durante la cerimonia di pr… - geekeconomist : RT @WeAreTennisITA: Dove passa la quarantena Roger Federer? A Zurigo, dov'è insieme alla sua famiglia e dove cerca di mantenersi un minimo… -

Roger Federer Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Roger Federer