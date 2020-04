Più partecipanti videochiamate gruppo WhatsApp: aggiornamento a breve (Di venerdì 17 aprile 2020) In questo periodo di emergenza sanitaria da Coronavirus alzi la mano chi almeno una volta non ha effettuato o ricevuto videochiamate WhatsApp di gruppo, che consentono di vedere e contemporaneamente ascoltare, anche se attraverso uno schermo per proteggersi da eventuali contagi, persone a noi care, che si tratti di amici o parenti. Il servizio di messaggistica istantanea, come riportato dal sempre ben informato 'WABetaInfo', ha intenzione di accrescere il limite dei partecipanti alle videochiamate WhatsApp di gruppo. Del resto, lo si evince anche dalle ultime beta preposte per Android (2.20.128) e iOS (2.20.50.23). Per adesso non sono chiare quali saranno le nuove limitazioni: facile verrà introdotta la possibilità di includere 5 o più partecipanti visto l'attuale limite di 4. Stando a quanto affermato dalla fonte sopra citata, una vera e propria istituzione ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 17 aprile 2020) In questo periodo di emergenza sanitaria da Coronavirus alzi la mano chi almeno una volta non ha effettuato o ricevutodi, che consentono di vedere e contemporaneamente ascoltare, anche se attraverso uno schermo per proteggersi da eventuali contagi, persone a noi care, che si tratti di amici o parenti. Il servizio di messaggistica istantanea, come riportato dal sempre ben informato 'WABetaInfo', ha intenzione di accrescere il limite deialledi. Del resto, lo si evince anche dalle ultime beta preposte per Android (2.20.128) e iOS (2.20.50.23). Per adesso non sono chiare quali saranno le nuove limitazioni: facile verrà introdotta la possibilità di includere 5 o piùvisto l'attuale limite di 4. Stando a quanto affermato dalla fonte sopra citata, una vera e propria istituzione ...

sosgrouporders : ??spedizioni il costo delle s.s. KR-IT varia a seconda della richiesta che riceveremo per il GO e andranno poi sudd… - sosgrouporders : ??spedizioni il costo delle s.s. KR-IT varia a seconda della richiesta che riceveremo per il GO e andranno poi sudd… - fainformazione : WhatsApp beta: avviso crittografia chiamate, più partecipanti nelle group call La fucina creativa di Menlo Park si… - fainfoscienza : WhatsApp beta: avviso crittografia chiamate, più partecipanti nelle group call La fucina creativa di Menlo Park si… - AmePhenix : #WhatsApp beta: avviso crittografia chiamate, più partecipanti nelle group call -

Ultime Notizie dalla rete : Più partecipanti